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В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по этому факту

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Прослушивающее устройство было обнаружено в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт", - написала Сарган на своей странице в Facebook.

Сарган также сообщила, что по факту обнаружения прослушки в кабинете Стрижевской Службой безопасности Украины (СБУ) было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре связывают данный инцидент с расследованием в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. "Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А. Ситнику", - заявила Сарган.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора, 20 августа судом будет проведено очередное заседание по рассмотрению административного протокола, составленного на Сытника за нарушение им ограничений при получении подарков, а именно отдых на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Ранее сообщалось, что Нацполиция вызвала директора НАБУ Артема Сытника на допрос о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Теги
УкраинаЛуценко, Юрий Витальевич
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