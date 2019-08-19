Экс-премьер непризнанного Косова объявил о коалиции с мэром Приштины

БЕЛГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Экс-премьер непризнанного Косова, лидер "Альянса за будущее Косова", Рамуш Харадинай объявил о коалиции с мэром Приштины, лидером Социал-демократической партии, Шпендом Ахмети. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос телеканала Klan Kosova, Харадинай подтвердил, что "коалиционное соглашение достигнуто" и заявил о его скором подписании.

В настоящее время парламент самопровозглашенного Косова не распущен. Ожидается, что о роспуске будет объявлено на заседании 22 августа.

Досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном Косове пройдут 29 сентября или 6 октября. Ранее, 19 июня, премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с тем, что был вызван в Гаагу для дачи показаний в Специальном суде по расследованию военных преступлений в Косове.