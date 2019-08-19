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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Макрон: Франция заинтересована в деэскалации кризиса вокруг ядерной программы Ирана

Французский лидер назвал этот вопрос одной из тем переговоров с президентом России

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Париж выступает за снижение напряженности вокруг ядерной проблемы Ирана. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Франция заинтересована в деэскалации кризиса вокруг ядерной проблемы Ирана", - отметил он. Французский лидер н .

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В новость были внесены изменения (19:40 мск) - добавлены подробности.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАИранРоссияФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаМакрон, Эмманюэль
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