Макрон подчеркнул важную роль России в урегулировании кризисов в мире

"Все крупнейшие кризисы в мире станут темой нашего обсуждения с российским президентом. Как потому, что Франция ведет подготовку к саммиту Группы семи, в которой она председательствует, так и потому, что Россия играет важнейшую роль в урегулировании кризисов. Именно поэтому я хочу провести обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по всем этим вопросам", - сказал французский президент.

По словам Макрона, в настоящее время мир "проходит через подлинно историческую фазу, потому что принцип многосторонности подвергается атакам". "И нам необходимо обдумать, как преобразовать этот мировой порядок. Я в этом глубоко убежден. То есть нам необходимо разработать новые формы отношений и полезных действий. Именно это будет находиться в центре обсуждений на саммите Группы семи и в центре наших сегодняшних переговоров", - подчеркнул он.

"В этом смысле отношения Франции и России, России и Европейского союза имеют абсолютно решающее значение. Я это подчеркивал уже неоднократно", - заявил французский президент.

Макрон отметил, что знает, что могло разделять РФ и Запад в последние десятилетия. "Я также в курсе тех разговоров, которые ведутся [в России относительно ее] отношений с Западом. Но я знаю и другое: Россия является глубоко европейской страной. Мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - сказал он.

"Нам предстоит [вместе] разработать новую архитектуру безопасности и доверия между Россией и Европейским союзом. Франции предстоит сыграть в этом свою роль. И она ее сыграет", - подчеркнул французский лидер.