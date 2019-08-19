Макрон заявил, что обсудит с Путиным последние решения Зеленского по проблеме Донбасса

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят последние решения украинского лидера Владимира Зеленского в рамках урегулирования кризиса в Донбассе. Об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой перед встречей в форте Брегансон на юге Франции.

"Президент за короткий срок принял ряд решений, мы их собираемся обсудить, поделиться мнением о них. Я бы хотел, чтобы у нас получилось в ближайшие часы, дни, недели найти возможность придать новый импульс усилиям в рамках договоренностей, заключенных в Минске, но которые обеспечат полезное продвижение вперед", - заявил Макрон.

По мнению французского лидера, урегулирование ситуации на востоке Украины является ключом к восстановлению формата G8.

"Возвращение к формату G8 предполагает урегулирование ситуации на востоке Украины", - отметил он. Одновременно он подчеркнул, что "не дожидаясь этого, необходимо работать над преодолением укоренившихся в прошлом многочисленных разногласий между ЕС и Россией". "Мы должны отказаться от грамматики прошлого в наших отношениях", - считает Макрон.