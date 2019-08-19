В ВВС Швейцарии назвали стандартной процедурой сопровождение самолета с делегацией Путина

ТАСС, 19 августа. ВВС Швейцарии (Schweizer Luftwaffe) сопроводили самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", летевший в понедельник из Москвы в Марсель, с целью проверки регистрации воздушного судна. Как сообщили ТАСС в Luftwaffe, такие вылеты являются частью регулярного патрулирования.

На борту российского авиалайнера находились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, а также журналисты "кремлевского пула".

"Истребители F/A-18 сопроводили правительственный самолет в рамках регулярного патрулирования воздушного пространства <...>. Подобные контрольные вылеты происходят постоянно, независимо от принадлежности воздушного судна. В ходе вылетов проверяется регистрация машины и соответствие заявке на [специальное разрешение] Diplomatic Clearance", - заявила пресс-секретарь армии Швейцарии Дельфине Альман.

В понедельник самолет СЛО "Россия", перевозивший членов российской делегации в Марсель на переговоры президентов РФ и Франции, вошел в воздушное пространство Швейцарии. После этого два истребителя поднялись в воздух и некоторое время сопровождали российское гражданское воздушное судно на высоте 10,6 км, расположившись по обеим сторонам от него. Истребители, поочередно приближаясь к крыльям самолета на расстояние в несколько метров, какое-то время "вели" его по своей территории, а затем, проводив до границы с Францией, удалились.