Франция рассчитывает добиться прогресса в решении гуманитарных проблем в Сирии

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Париж делает ставку на решение гуманитарных проблем в Сирии. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я думаю, что мы можем добиться большего в гуманитарном плане в Сирии, чем два года назад", - отметил он. Он назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб одной из тем консультаций с Россией.

"Необходимо, чтобы режим прекращения огня в провинции соблюдался, у нас будет возможность это обсудить", - добавил он.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся сложить оружие. На территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.