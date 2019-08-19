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Выход США и России из ДРСМД

Макрон выразил обеспокоенность ситуацией вокруг ДРСМД

Франция заинтересована в предметном обмене мнениями на эту тему с Россией, заявил французский лидер

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Франция обеспокоена ситуацией, которая сложилась вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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По его словам, Франция заинтересована в предметном обмене мнениями на эту тему с Россией. "Нам следует откровенно обсудить эту ситуацию", - считает он.

2 августа по инициативе американской стороны было прекращено действие ДРСМД. США объяснили это отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения соглашения. Москва отвергает эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигает Вашингтону встречные претензии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВыход США и России из ДРСМД
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