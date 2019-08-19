ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал решение России ратифицировать Парижское соглашение по климату.

"Нас обрадовала принятое Россией решение ратифицировать парижские договоренности по климату", - отметил он на встречи в Брегансоне со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Мы хотим продвигаться в этой повестке, - продолжил Макрон. - Мир стал свидетелем рекордных изменений температуры в арктической зоне. Эта ситуация является беспрецедентной, и мы должны скоординировать свои усилия с партнерами для ее преодоления".

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, в правительство внесено предложение о ратификации Парижского соглашения по климату, которое было подписано 12 декабря 2015 года. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В 2017 году серьезным ударом стало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, поскольку оно, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.