Макрон заявил, что Франция содействовала возвращению России в Совет Европы

БРЕГАНСОН, (Франция), 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль его страны в возвращении России в Совет Европы. Такое заявление он сделал в понедельник на пресс-конференции перед началом переговоров в форте Брегансон с президентом России Владимиром Путиным.

"Россия является европейской страной и должна располагать надлежащим ей местом в сфере европейских ценностей. Именно поэтому Франция - и я заверяю вас в этом - вела подлинную борьбу за то, чтобы было найдено полезное и надлежащее решение относительно места России в Совете Европы. И такое решение было найдено в период, когда Франция председательствовала в Комитете министров Совета Европы (СЕ). Оно позволяет РФ обрести ее место в СЕ", - сказал французский президент.

"Именно во имя этого членства России в Совете Европы мы призвали нынешним летом к тому, чтобы свобода митингов и свобода выражения, свобода мнения, свобода участия в выборах соблюдалась в России", - добавил при этом Макрон. "Я верю в европейскую Россию и в суверенную Европу, то есть Европу более сильную, которая должна обрести новые возможности на основе диалога с Россией", - добавил президент Франции.

Продвижение вперед

"Существует немало тем, политических и экономических, по которым мы продвигаемся в отношениях с Россией, потому что мы прилагаем усилия к поддержанию связей с ней. Но это вовсе не означает, что все в наших отношениях урегулировано. Однако стоит задаться вопросом: что произошло бы, если бы мы подошли к нашим разногласиям иным образом, просто констатировав разногласия и повернувшись друг к другу спиной, решив действовать каждый по себе?" - продолжил Макрон.

"Я глубоко убежден, что это не отвечало бы нашим общим интересам. Потому что нашим общим интересам отвечает, даже если и возникают разногласия, необходимость вырабатывать общую позицию, стараться вновь воссоединить Россию с Европой. Потому что это, как я убежден, обусловлено ее историей и ее судьбой", - заявил французский лидер.

"Если бы мы допустили, чтобы отношения России с Советом Европы ухудшились, то это могло привести к ситуации, когда РФ ушла бы оттуда, хлопнув дверью. Но это означало бы, что те россияне, которые обращаются в Европейский суд по правам человека, лишились бы такой возможности. То есть получилось бы, что все те, кто верит в европейские ценности, подобными действиями во имя их по существу лишили бы российских граждан возможности защиты", - сказал Макрон.

"Все те, кто говорят, что шаги, направленные на обеспечение членства России в Совете Европы, не имеют особой значимости, недооценивают то, что если мы будем действовать подобным образом, то лишь подтолкнем такую великую державу, как Россия, либо к самоизоляции, либо к привилегированному диалогу с Китаем. Либо же к реализации новой геополитики, которая будет в гораздо меньшей степени отвечать нашим интересам", - уверен французский президент.

"Россия и Франция - две страны - постоянных члена Совета Безопасности ООН и нам надлежит добиваться договоренности относительно урегулирования кризисов или, по крайней мере, вести диалог и сближать свои позиции", - подчеркнул при этом Эмманюэль Макрон.