Трамп обсудил с премьером Индии развитие экономических отношений

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили в понедельник по телефону перспективы наращивания экономических связей. Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и премьер-министр Нарендра Моди обсудили развитие ситуации в регионе и двустороннее стратегическое партнерство, - информировали в администрации. - Президент Трамп отметил важность снижения напряженности между Индией и Пакистаном и поддержания мира в регионе".

"Стороны также рассмотрели, как можно усилить экономические отношения через расширение торговли, - отмечается в сообщении. - Лидеры ждут с нетерпением новой встречи в скором времени".

Беседа Моди и Трампа состоялась на фоне обострения отношений Индии с соседним Пакистаном, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью индийский парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад осудил такое решение. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в воскресенье призвал мировое сообщество оценить, насколько безопасным является ядерный арсенал Индии.