Президент Эстонии призвала отправить в отставку главу МВД

ТАЛЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с премьер-министром Юри Ратасом призвала отправить в отставку главу МВД, председателя Консервативной народной партии (КНП) Марта Хельме из-за разгоревшегося скандала вокруг попытки увольнения генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера.

"Моя позиция очень проста: я считаю, что министр должен подчиняться законам, - заявила она по итогам встречи журналистам в понедельник. - А если министр им не подчиняется, он идет против правового государства. И я считаю, что такому министру не место в правительстве".

Она добавила, что "в Эстонии такие решения принимают правительство и парламент".

Скандал вокруг увольнения Вахера

В четверг, 15 августа, глава МВД Март Хельме сообщил о разрыве трудовых отношений с гендиректором Департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером. Соответствующее решение Вахеру сообщил министр финансов Мартин Хельме, который замещал главу МВД во время отпуска.

Поводом для увольнения стала публикация в прессе меморандума, в котором Вахер сообщил о скорых сокращениях в полиции в связи с требованием правительства сократить расходы службы на 3%. Мартин Хельме обвинил Вахера в намеренной манипуляции общественным мнением, но тот уходить в отставку отказался. Вахер назвал приказ о его освобождении от должности "юридически ничтожным" на документе стояла подпись канцлера МВД Лаури Лугна, однако тот подтвердил, что приказ не подписывал.

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) не поддержал решение Хельме, заявив о доверии главе Департамента полиции и погранохраны. В свою очередь оппозиционная Партия реформ, которая имеет в парламенте страны (Рийгикогу) крупнейшую фракцию, призвала главу правительства отправить в отставку главу МВД и министра финансов в связи с этим скандалом. Когда же тот отказался сделать это, "реформисты" пообещали вынести вотум недоверия премьер-министру.

Противоречия премьера Эстонии и его зама

В начале августа Юри Ратас заявил, что правительство Эстонии готово работать над улучшением жизни в стране, несмотря на ряд противоречивых заявлений, которые сделали ранее члены кабинета. Так, в конце июля Ратас раскритиковал своего первого заместителя, главу МВД Марта Хельме (Консервативная народная партия), который назвал движение по восстановлению независимости в Эстонии в 1987-1991 годы "массовой истерией".

Ранее вице-канцлер МИД Эстонии Матти Маазикас обратился у себя в Twitter с вопросом к Ратасу о том, является ли внешнеполитический курс страны неизменным в свете того, что некоторые политики Консервативной народной партии сравнивают ЕС с СССР. На это Ратас ответил, что Эстония сохраняет внешнеполитический курс неизменным.

Премьер-министру Эстонии также пришлось ранее дезавуировать высказывания своего первого заместителя в отношении пограничного договора с РФ. После того как в мае Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории, Ратас подчеркнул, что Таллин признает существующую границу с Россией.