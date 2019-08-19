США и Египет намерены добиваться политического урегулирования в Ливии

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора условились добиться политического урегулирования в Ливии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь заверил в продолжении сотрудничества в борьбе с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (террористические организации, запрещенные в РФ), - обратили внимание в ведомстве. - Стороны выразили общую обеспокоенность продолжающимся насилием и нестабильностью в Ливии и условились в необходимости добиться политического решения конфликта".

Кроме того, министры рассмотрели двустороннее сотрудничество и важные вопросы региональной безопасности.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.