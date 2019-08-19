Министр юстиции США на фоне смерти Эпштейна сменил руководство Бюро тюрем

Ведомство возглавит Кэтлин Хоук Сойер, уже занимавшая пост его директора в период с 1992 по 2003 год. Ее заместителем назначен Томас Кейн. Хью Хурвитц, более года исполнявший обязанности главы бюро, вернется на должность одного из помощников его директора.

"Я уверен, что в этот критический момент они будут руководить Бюро тюрем компетентно, с мастерством и находчивостью, которые они показывали на протяжении всей своей государственной службы", - приводятся в пресс-релизе слова Барра.

В пресс-релизе не поясняется, чем вызвано решение Барра, однако смена руководства бюро произошла на фоне смерти 10 августа в камере одного из пенитенциарных учреждений Нью-Йорка обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. На прошлой неделе Барр заявил, что власти продолжат расследование по делу Эпштейна. Он также подчеркнул, что будет проведено разбирательство для выяснения обстоятельств смерти финансиста.