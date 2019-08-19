{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование по делу Джеффри Эпштейна

Министр юстиции США на фоне смерти Эпштейна сменил руководство Бюро тюрем

Ведомство возглавит Кэтлин Хоук Сойер

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр решил сменить руководство Федерального бюро тюрем США. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении американского Минюста.

На эту тему
"Подсчет убитых". Как Клинтоны оказались в центре теории заговора о смерти Эпштейна

Ведомство возглавит Кэтлин Хоук Сойер, уже занимавшая пост его директора в период с 1992 по 2003 год. Ее заместителем назначен Томас Кейн. Хью Хурвитц, более года исполнявший обязанности главы бюро, вернется на должность одного из помощников его директора.

"Я уверен, что в этот критический момент они будут руководить Бюро тюрем компетентно, с мастерством и находчивостью, которые они показывали на протяжении всей своей государственной службы", - приводятся в пресс-релизе слова Барра.

В пресс-релизе не поясняется, чем вызвано решение Барра, однако смена руководства бюро произошла на фоне смерти 10 августа в камере одного из пенитенциарных учреждений Нью-Йорка обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. На прошлой неделе Барр заявил, что власти продолжат расследование по делу Эпштейна. Он также подчеркнул, что будет проведено разбирательство для выяснения обстоятельств смерти финансиста.

Теги
СШАБарр, УильямРасследование по делу Джеффри Эпштейна
Олег Буров избран новым мэром Риги
Его поддержали 35 из 60 депутатов городского парламента
Читать полностью