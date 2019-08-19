В офисе Зеленского прокомментировали отказ супруги Нетаньяху пробовать украинский каравай

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Отказ супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары отведать украинский каравай в аэропорту Киева не является проявлением неуважения и инцидентом, который мог бы омрачить их визит. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", - написала Мендель на своей странице в Facebook.

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа в киевском аэропорту "Борисполь" чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией. Премьер-министр Израиля, очевидно, знакомый с этим ритуалом, отломил хлеб и съел его. Затем он отломил еще кусочек и передал его супруге. Однако та не стала пробовать хлеб и выкинула его.

Визит Нетаньяху в Киев является первым за 20 лет, начался он с официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз премьер-министр был в украинской столице в марте 1999 года.