WSJ: в РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний прекратили передавать данные

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Российские станции на Чукотке и Алтае, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать информацию 13 августа. Об этом пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассину Зербо.

По его словам, данные перестали передавать станции, расположенные в чукотском Билибине и алтайском Залесове, а станция в Уссурийске продолжает работать.

"Эксперты продолжают обращаться к нашим коллегам в России по вопросу о скорейшем возобновлении работы", - говорится в письме Зербо.

При этом он отказался выступать с предложениями относительно причин прекращения передачи данных. Однако 18 августа Зербо разместил в своем Twitter изоражение предполагаемой траектории распространения инертных газов после ЧП на военном полигоне в Архангельской области, где 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Он также заявил, что ОДВЗЯИ "обсуждает с операторами двух близлежащих станций технические проблемы".

Ранее представитель ОДВЗЯИ сообщила ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в подмосковной Дубне и Кирове. Писавшая об этом газета The Wall Street Journal предполагала, что это связано с ЧП на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, где при взрыве погибли пять сотрудников Росатома, еще трое попали в больницу. Как заявили в Минобороны, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон после инцидента находится в норме.