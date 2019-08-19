Лидеры США и Румынии обсудят оборону, энергетику, правоохранительную сферу

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом в первую очередь вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также взаимодействия в области энергетики и правоохранительной сфере. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим переговорам американского и румынского лидеров, представитель администрации США высокого ранга.

"В ходе встречи будут также обсуждаться прежде всего вопросы обороны, энергетики, сотрудничества в правоохранительной сфере", - заявил этот представитель исполнительной ветви власти США. Трамп примет во вторник Йоханниса в Белом доме.

"Эти переговоры проходят в контексте серии встреч с главами государств и правительств Центральной Европы. Он (президент США - прим. ТАСС) хочет продемонстрировать важность Центральной Европы для Соединенных Штатов как союзников и партнеров в сфере безопасности, так и деловых и торговых партнеров в будущем", - отметил другой представитель администрации, который тоже принимал участие в брифинге. "Румыния, - подчеркнул американский чиновник, - это особенно важный союзник, который занимает ключевую геостратегическую позицию в Центральной Европе, являясь перекрестком региона, динамично [развивающейся] страной, с которой у нас налажены отличные отношения дружбы, торговли и безопасности".

При этом ведущие брифинга ушли от прямого ответа на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, следует ли ждать каких-то осязаемых итогов переговоров двух президентов, новостей насчет военного сотрудничества Вашингтона и Бухареста, в том числе связанного с размещением на территории Румынии противоракетного комплекса Aegis Ashore. "Не собираюсь забегать вперед президента, обсуждая конкретные результаты [переговоров], вам придется подождать завершения встречи, чтобы увидеть, каковы будут ее итоги. Оборонное сотрудничество - это, конечно, нормальная тема для обсуждений такого рода. Румыния - член НАТО, и вопросы обороны очень важны со всеми членами НАТО", - сказал один из представителей администрации.

Кроме того, он отказался пояснить, возможно ли размещение в Румынии дополнительных воинских формирований США. "Мы не обсуждаем планы развертывания военнослужащих США [за рубежом]. Я бы вас переадресовал с этим к Пентагону", - подчеркнул ведущий брифинга.

Наконец, он подтвердил, что Трамп и Йоханнис рассмотрят перспективы присоединения Румынии к числу тех стран, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в США. Однако это "вопрос не для президента", указал представитель администрации. По его словам, США ожидают выполнения Румынией тех требований, которые выдвигаются к остальным участникам данной программы.