Помпео обсудит 22 августа в Оттаве освобождение задержанных в Китае канадцев

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отправится 22 августа в Канаду, где обсудит с премьер-министром Джастином Трюдо и министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд усилия по освобождению задержанных в Китае канадцев, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Обсуждения будут сосредоточены на широком и многогранном стратегическом партнерстве США и Канады, а также выявлении возможностей для продвижения наших общих целей, включая возвращение демократии в Венесуэлу и освобождение двух канадских граждан, произвольно задержанных Китаем", - отметила дипломат.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.