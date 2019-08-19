В США заявили, что десятки соратников Мадуро хотели начать переговоры о его свержении

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Десятки ближайших союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении. С таким утверждением выступил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента.

"Николас Мадуро остро опасается, что не может доверять своему окружению. За последние месяцы десятки близких союзников Мадуро пытались вступить с США в переговоры о его отставке, - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию о том, что Вашингтон ведет переговоры о гарантиях для соратников президента Венесуэлы в случае его свержения. - Ответ США зависит от конкретных обстоятельств".

По словам собеседника агентства, политика США и воля венесуэльского народа явно "дают эффект". "Мадуро, очевидно, изолирован от какой-либо внутренней поддержки и финансов, что не позволяет ему купить лояльность", - сказал представитель ведомства.

Как сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации, США ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо по поводу гарантий для людей из окружения Мадуро на случай, если его соратники согласятся следовать плану по отстранению его от власти. В Госдепартаменте не стали комментировать данную публикацию.

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