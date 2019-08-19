Британские истребители сопроводили два самолета ВКС РФ над Балтийским морем

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Истребители ВВС Великобритании Typhoon, размещенные на военном аэродроме Эмари в Эстонии, были подняты в воздух для сопровождения самолетов ВКС РФ. Об этом в понедельник сообщило в Twitter Министерство обороны Соединенного Королевства.

"Самолеты Typhoon в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства сегодня [в понедельник] сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker (по классификации НАТО), когда они пролетали над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

В апреле британские ВВС приступили к выполнению миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства. В Минобороны Соединенного Королевства ранее подчеркивали, что реакция российских пилотов, по оценкам их британских коллег, в подобных случаях была "профессиональной и спокойной".