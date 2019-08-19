AFP: более десятка военнослужащих убиты в Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Более десятка военнослужащих армии Буркина-Фасо убиты в понедельник на севере страны в результате нападения "вооруженных террористических групп". Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Генерального штаба ВС этого государства.

"Ранним утром военный отряд из округа Кутугу в провинции Сум стали объектом нападения вооруженных террористов", - подчеркнули в Генштабе.

Агентство цитирует ряд источников в службах безопасности, по словам которых, "число погибших в итоге может превысить 20".

В декабре 2016 года в провинции Сум террористы из групп, связанных с радикальными исламистами, напали на армейский пост в районе города Нассумбу. В результате 12 военнослужащих, которые входили в элитное подразделение армии Буркина-Фасо, погибли, еще двое пропали без вести.

В минувшем июне в этой провинции были убиты 17 человек, виновники нападения так и не обнаружены. В ряде провинций на востоке страны сейчас действует режим чрезвычайного положения.