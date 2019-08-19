Киев заявил, что готов начать демонтаж укреплений у моста в Станице Луганской 20 августа

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Украинская сторона заявила о готовности приступить к демонтажу фортификационных сооружений моста в районе Станицы Луганской 20 августа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе так называемой операции объединенных сил (ООС).

"20 августа 2019 года украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, которые размещены в районе контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", и к началу работ непосредственно по восстановлению разрушенного моста", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В штабе ООС заявили, что начнут работы по демонтажу укреплений только в случае синхронных действий со стороны Луганской народной республики.

На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе согласовали дорожную карту восстановления моста у Станицы Луганской и 1 августа начали разминирование в этом районе. Пункт пропуска в Станице Луганской - единственный официально работающий на линии соприкосновения, проходящей по реке Северский Донец, между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией Луганской области. В начале 2015 года мост был частично подорван украинскими силовиками. В настоящее время движение транспорта по нему невозможно, для пешего движения используются временные деревянные настилы.