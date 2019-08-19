СМИ: саудовская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли удары по позициям бойцов мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на севере Йемена. Об этом сообщило в понедельник Саудовское агентство печати (САП).

По его данным, самолеты коалиции нанесли пять ударов по позициям хуситов в северной провинции Саада, уничтожив ряд командных пунктов. Несколько мятежников были убиты или ранены, говорится в сообщении.

Агентство Рейтер в свою очередь сообщает, что силы коалиции также нанесли несколько ударов по подконтрольным хуситам территориям в столице Сане.

В субботу представитель командования вооруженных формирований хуситов генерал Яхья Сариа сообщил "о крупнейшей операции, проведенной против Саудовской Аравии после начала агрессии в 2015 году". По его словам, в ходе атаки, предпринятой с помощью беспилотников, были нанесены удары по объектам на нефтяном месторождении Шейба, принадлежащем государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди арамко").

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.