Американский адмирал считает, что ВМС США способны провести операцию против Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что ВМС США в случае получения приказа смогут осуществить операцию против Венесуэлы. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на слова адмирала, произнесенные в беседе с небольшой группой журналистов в Рио-де-Жанейро.

"ВМС США - самые мощные в мире, - заявил он. - Если будет принято политическое решение использовать ВМС, то я уверен, что мы сможем сделать то, что требуется".

Как отметило агентство Bloomberg, адмирал Фоллер не уточнил, какие именно меры США планируют в отношении Венесуэлы. При этом он отметил, что Венесуэла - "хорошо вооруженная страна" и что США постоянно оценивают состояние боеготовности ее вооруженных сил. Он добавил, что военно-морские маневры UNITAS с участием США "станут сигналом" правительству Венесуэлы.

В начавшихся в понедельник у побережья Бразилии военно-морских маневрах UNITAS LX принимают участие в общей сложности 3,1 тыс. военнослужащих из США, Бразилии, Аргентины, Чили, Колумбии, Эквадора, Великобритании, Японии, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Португалии.

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.