Временный президент Алжира призвал политические силы страны поддержать процесс диалога

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Диалог является единственным путем, который позволит Алжиру преодолеть кризисную ситуацию, в которой оказалась страна. Об этом, как передает информационное агентство Algerie Press Service (АPS), заявил в понедельник вечером временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех.

"Я повторяю свой призыв ко всем политическим силам, представителям гражданского общества и национальным деятелям, имеющим добрую волю, способствовать формированию надлежащих условий для поддержки процесса диалога ради скорейшего достижения его целей", - отметил глава государства.

По его мнению, "серьезный национальный расширенный диалог - это путь, гарантирующий алжирскому народу право выбрать президента республики как можно скорее, а заодно создать доверие к механизмам, которые бы обеспечили законность и прозрачность президентских выборов". "Диалог - это единственный путь, который позволит Алжиру преодолеть ситуацию, в которой оказалась страна", - добавил он.

Бенсалех приветствовал усилия созданного в июле Национального органа диалога и посредничества (НОДП), в который вошли общественные деятели, специалисты в области права и экономики. По словам главы государства, "НОДП со всей ясностью, эффективностью и открытостью выступил за содействие диалогу, который представляется неизбежным процессом для достижения наиболее широкого национального консенсуса, позволяющего алжирскому народу реализовать суверенитет через проведение неоспоримых, заслуживающих доверия президентских выборов".

"Эти выборы в глазах большей части народа и политических сил выглядят не только крайней необходимостью, но и срочным решением, способным гарантировать Алжиру новый рывок вместе с полностью легитимными конституционными органами для противодействия неотложным социально-экономическим вызовам, ради укрепления веры наших граждан в лучшее будущее", - подытожил Бенсалех.

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того, как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход представителей нынешней правящей элиты.