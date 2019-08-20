Помпео заявил о попытках Китая манипулировать данными в связи с протестами в Гонконге

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Предупреждения американских компаний о проведении Китаем информационной операции против участников протестов в Гонконге свидетельствуют о попытке Пекина манипулировать данными. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Это новая попытка манипуляции данными", - отметил он, напомнив о том, что протестующие требуют лишь соблюдения обязательства КНР поддерживать высокую степень автономии Гонконга, закрепленную в Объединенной китайско-британской совместной декларации от 1984 года. "Мы надеемся на то, что Китай с уважением отнесется к призывам к демократии и свободе", - добавил он.

Госсекретаря спросили, могут ли события в Гонконге затруднить торговые переговоры США и Китая. "Они [китайцы] обещали избегать милитаризации Южно-Китайского моря, давали обещания касательно прав человека в восточных провинциях <...> Мы пытаемся согласовать с ними новое торговое соглашение и при этом вести этот процесс так, чтобы у нас была возможность верифицировать [выполнение положений соглашения] и не сталкиваться с последствиями невыполнения Китаем взятых на него обязательств", - ответил Помпео.

Компания Twitter сообщила в понедельник, что зафиксировала в сегменте своей сети микроблогов в Гонконге информационную операцию при участии 936 аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Twitter напомнила, что ее сеть заблокирована в Китае, поэтому во многие аккаунты вход осуществляется с помощью VPN-сервисов. Компания уточнила, что упомянула только наиболее активных участников информационной операции, общее число которых приближается к 200 тыс.

Компания Facebook информировала в понедельник о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, "вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге".