Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Джонсоном на G7

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что с нетерпением ждет встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на полях саммита лидеров Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице (Франция). Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

Он рассказал, что провел по телефону "отличный разговор" с британским премьером. "Мы обсудили Brexit и то, как скоро мы сможем перейти к соглашению о свободной торговле между США и Великобританией. Я с нетерпением жду встречи с Борисом в эти выходные на G7 во Франции!" - написал американский лидер.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп и Джонсон обсудили "широкий спектр торгово-экономических вопросов".