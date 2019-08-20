{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Джонсоном на G7

Саммит пройдет 24-26 августа

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что с нетерпением ждет встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на полях саммита лидеров Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице (Франция). Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

Он рассказал, что провел по телефону "отличный разговор" с британским премьером. "Мы обсудили Brexit и то, как скоро мы сможем перейти к соглашению о свободной торговле между США и Великобританией. Я с нетерпением жду встречи с Борисом в эти выходные на G7 во Франции!" - написал американский лидер.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп и Джонсон обсудили "широкий спектр торгово-экономических вопросов".

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии позолоченный небоскреб
Американский президент разместил у себя на странице в соцсети отредактированный снимок, на котором изображен принадлежащий его компании небоскреб посреди домов на побережье острова
Читать полностью