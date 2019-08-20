Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии позолоченный небоскреб

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник в шутку пообещал не строить небоскреб в Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии!" - написал глава государства. Он прикрепил к сообщению отредактированную фотографию.

На ней изображен принадлежащий компании Trump Organization 64-этажный небоскреб Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада). Стекла гостиницы снаружи покрыты позолотой в 24 карат таким образом, что само здание выглядит золотым. Неизвестный автор фотомонтажа разместил небоскреб посреди небольших домиков на побережье, указав, что на фото изображена Гренландия.

Ранее американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп,"по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости".

Власти Гренландии и Дании в свете публикации The Wall Street Journal заявили, что Гренландия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается.