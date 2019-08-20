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СМИ: саммит G7 впервые может завершиться без подписания совместного коммюнике

По данным NHK, страны Группы семи могут отказаться от подписания заявления из-за разногласий по вопросам торговли
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© Charles Platiau/Pool via AP

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров стран G7, которая пройдет 24-26 августа в Биаррице, может завершиться без подписания совместного коммюнике. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение (NHK).

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Как оно отмечает, из-за наличия разногласий по вопросам торговли и борьбы с глобальным потеплением в этом году страны G7 могут отказаться от подписания совместного заявления. Это станет первым подобным случаем с момента основания данного формата в 1975 году, отмечает японское телевидение.

Саммит Группы семи пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. Как объявили ранее французские власти, главной его темой станет борьба против неравенства.

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