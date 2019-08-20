В Киргизии оппозиционный политик Бабанов вызван на допрос в Госкомитет нацбезопасности

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Лидер известной в Киргизии оппозиционной партии "Республика" Омурбек Бабанов вызван на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ). Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-центром ГКНБ сообщении.

"Бабанов вызван на допрос в ГКНБ в рамках ранее возбужденного генеральной прокуратурой уголовного дела в отношении него. По факту высказывания на встрече с жителями микрорайона "Амир-Тимур" в городе Ош 28 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, Бабанов по данному уголовному делу "проходит в качестве свидетеля".

Лидер "Республики" в 2017 году баллотировался в президенты Киргизии и занял второе место, набрав более 30% голосов избирателей и уступив лишь нынешнему главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Через несколько дней после выборов он вынужден был покинуть Киргизию, поскольку в отношении него было возбуждено уголовное дело за призывы к разжиганию межнациональной розни во время предвыборного выступления в ошском микрорайоне "Амир-Тимур".

Бабанов вернулся в страну 9 августа после полутора лет проживания за рубежом. В аэропорту киргизской столицы он заявил, что готов дать показания по возбужденному в отношении него уголовному делу.