Суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении Атамбаева 20 августа

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Суд Первомайского района столицы Киргизии во вторник рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы государства.

"Это будет выездное заседание суда, которое состоится в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)", - сказал адвокат экс-президента Сергей Слесарев. По его словам, о том, что 20 августа состоится судебное заседание по данному вопросу, он узнал лишь во вторник утром. По решению суда в отношении Атамбаева полторы недели назад была избрана мера пресечения в виде ареста до 26 августа.

Слесарев подал жалобу в Бишкекский городской суд с просьбой изменить меру пресечения в отношении его подзащитного, поскольку считает, что Атамбаев задержан незаконно, потому что обладает статусом экс-президента. Решение же парламента о лишении Атамбаева данного статуса адвокат считает антиконституционным.