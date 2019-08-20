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Арест экс-президента Киргизии Атамбаева

Суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении Атамбаева 20 августа

Ранее суд арестовал экс-президента Киргизии до 26 августа

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Суд Первомайского района столицы Киргизии во вторник рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы государства.

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"Это будет выездное заседание суда, которое состоится в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)", - сказал адвокат экс-президента Сергей Слесарев. По его словам, о том, что 20 августа состоится судебное заседание по данному вопросу, он узнал лишь во вторник утром. По решению суда в отношении Атамбаева полторы недели назад была избрана мера пресечения в виде ареста до 26 августа.

Слесарев подал жалобу в Бишкекский городской суд с просьбой изменить меру пресечения в отношении его подзащитного, поскольку считает, что Атамбаев задержан незаконно, потому что обладает статусом экс-президента. Решение же парламента о лишении Атамбаева данного статуса адвокат считает антиконституционным.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичАрест экс-президента Киргизии Атамбаева
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