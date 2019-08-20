Глава Гонконга объявила о создании платформы для диалога по урегулированию кризиса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Гонконга создаст платформу для диалога со всеми слоями населения с целью поиска путей выхода из нынешнего внутриполитического кризиса, вызванного попытками продвижения закона об экстрадиции. Об этом во вторник заявила журналистам глава местной администрации Кэрри Лам.

"Мы надеемся, что эта платформа будет открытой, прямой и привлечет представителей всех слоев населения с различными политическими взглядами", - отметила она.

Вместе с тем Лам высказалась против созыва отдельной независимой комиссии для расследования действий полиции во время беспорядков, чего требуют многие демонстранты. Она выразила мнение, что вполне достаточно использовать имеющийся механизм Независимого совета по рассмотрению жалоб на сотрудников полиции, который готов привлечь для возможного содействия иностранных, в том числе английских, экспертов. На данный момент в этот орган поступили 174 жалобы на необоснованную жестокость со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

Демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва закона из парламента, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, прекращения классификации их действий как массовых беспорядков, а также введения прямых демократических выборов в Гонконге.