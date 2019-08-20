Вице-премьером Казахстана назначен Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом во вторник назначил Бердибека Сапарбаева заместителем премьер-министра республики. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в указе.

66-летний Сапарбаев с февраля 2019 года занимал должность министра труда и социальной защиты населения. В разные годы работал руководителем администрации Актюбинской области, заместителем премьер-министра Казахстана, руководителем администрации Восточно-Казахстанской области.