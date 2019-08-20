Суд оставил Атамбаева под стражей до 26 октября

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Суд Первомайского района столицы Киргизии во вторник принял решение оставить под стражей экс-президента страны Алмазбека Атамбаева до 26 октября. Об этом сообщил журналистам по итогам закрытого заседания адвокат бывшего лидера республики Сергей Слесарев.

Выездное заседание суда состоялось в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, в следственном изоляторе которого находится Атамбаев с 8 августа.

Экс-президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке по перерегистрации прав на владение зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш.

Между тем Слесарев подал жалобу в Бишкекский городской суд с просьбой изменить меру пресечения в отношении Атамбаева. По словам Слесарева, Атамбаев был задержан незаконно, поскольку обладает статусом экс-президента. Решение парламента о лишении Атамбаева данного статуса адвокат считает антиконституционным.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.