СМИ: Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

ТАСС, 20 августа. Американский финансист Джеффри Эпштейн, покончивший с собой в одной из тюрем в США, написал завещание за два дня до самоубийства. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета New York Post со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы.

По данным издания, финансист оставил после себя состояние, которое насчитывает около $600 млн. В эту сумму входят активы Эпштейна в хедж-фондах и другие инвестиции. Средства будут храниться в недавно созданном трастовом фонде.

Как отмечает New York Post, при подписании завещания и сопутствующих документов присутствовала адвокат Мариэль Миро, которая также является представителем защиты бывшего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, отбывающего пожизненный срок в США. Миро ранее обвиняли в том, что она в нарушение тюремных правил помогала Гусману из его камеры общаться с супругой по мобильному телефону.

Эпштейн совершил самоубийство 10 августа в камере одной из тюрем Нью-Йорка. Сотрудники пенитенциарного учреждения пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовывал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.