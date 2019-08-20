Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Спартак и Донецк. Выпущено 15 мин калибра 120 мм и 11 мин калибра 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

По данным представительства, примерно в то же время под минометный огонь ВСУ попал поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. По нему выпущено полтора десятка 120-миллиметровых боеприпасов, применялись гранатометы и стрелковое оружие.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.