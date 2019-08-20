СМИ: вооруженная оппозиция перегруппировывает силы в Хан-Шейхуне

ТАСС, 20 августа. Формирования вооруженной оппозиции начали вывод своих сил из осажденного сирийской армией города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Mayadeen. По его информации, боевики начали покидать свои позиции после того, как сирийской армии удалось занять высоты Теллет-Нимр, господствующие над городом и перекрыть огнем линии снабжения противника, идущие по шоссе Хама - Алеппо.

Ранее сирийские ВВС и артиллерия нанесли интенсивные удары по бандформированиям в Хан-Шейхуне и окрестных населенных пунктах Ракая, Кафр-Сиджна и Шейх-Мустафа. Сирийским военнослужащим удалось закрепиться на северо-западе города, в 500 м от автострады Хама - Алеппо, однако их атаки на восточной окраине были отбиты противником.

Хан-Шейхун служит форпостом экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза". Правительственные силы утратили контроль над городом в 2014 году. Когда боевики сорвали очередное перемирие в зоне деэскалации на северо-западе Сирии 5 августа этого года, командование ВС республики объявило о возобновлении военной операции против банд террористов в провинции Идлиб. 11 августа войска заняли города Эль-Хобейт и Сукейк соответственно к востоку и западу от Хан-Шейхуна, что позволило начать окружение форпоста террористов.

В понедельник Турция направила на юг Идлиба колонну военной техники и грузовики с боеприпасами. Согласно заявлению турецкого министерства обороны, автоколонна двигалась к девятому наблюдательному пункту "с целью поддержки безопасности, предотвращения гибели мирных жителей и снижения напряженности между противоборствующими сторонами".

Однако, как сообщил телеканал Al-Hadath, из-за боевых действий в районе Хан-Шейхуна колонна остановилась в городе Маарет-Нааман, который расположен севернее и служит форпостом вооруженной оппозиции. Турция перебросила на юг Идлиба 28 единиц бронетехники, в том числе семь танков. В созданной в 2017 году на северо-западе Сирии зоне деэскалации действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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