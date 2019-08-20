Reuters: власти Индии задержали 30 участников беспорядков в Кашмире

ТАСС, 20 августа. Индийские власти задержали около 30 человек на территории бывшего штата Джамму и Кашмир после столкновений с сотрудниками полиции. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters .

Задержания прошли в Сринагаре, летней столице бывшего штата, где участники беспорядков забрасывали камнями сотрудников полиции и нарушали общественный порядок. В Джамму и Кашмире продолжают действовать строгие меры безопасности, включающие запрет на проведение массовых мероприятий.

В минувшее воскресенье агентство Agence France-Presse со ссылкой на индийские правительственные источники сообщило, что по меньшей мере 4 тыс. человек были задержаны в Джамму и Кашмире с момента изменения статуса региона в начале августа. Задержания, указывает агентство, были проведены в соответствии с законом об общественной безопасности, который позволяет заключать человека под стражу на срок до двух лет без суда.

Протесты начались после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом и предоставляла ему ряд привилегий.