Нетаньяху заявил о готовности Израиля обсуждать военное сотрудничество с Украиной

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Израиль готов обсуждать военное сотрудничество с Украиной, однако в этом аспекте есть ограничения. Об этом во вторник заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной с председателем правительства Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в Киеве.

"Мы всегда открыты для обсуждения таких вопросов, но есть определенные ограничения", - ответил он на вопрос журналистов о возможности военного сотрудничества между странами. Нетаньяху уточнил, что ограничения существуют в вопросах безопасности.

"Эти вопросы будут обсуждены, думаю, между представителями правительств двух стран", - заключил он.

Нетаньяху находится на Украине с двухдневным визитом. Накануне глава израильского правительства провел ряд мероприятий с президентом Украины Владимиром Зеленским.