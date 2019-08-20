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Нетаньяху заявил о готовности Израиля обсуждать военное сотрудничество с Украиной

При этом премьер-министр напомнил и о существующих в этом вопросе ограничениях

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Израиль готов обсуждать военное сотрудничество с Украиной, однако в этом аспекте есть ограничения. Об этом во вторник заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной с председателем правительства Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в Киеве.

"Мы всегда открыты для обсуждения таких вопросов, но есть определенные ограничения", - ответил он на вопрос журналистов о возможности военного сотрудничества между странами. Нетаньяху уточнил, что ограничения существуют в вопросах безопасности.

"Эти вопросы будут обсуждены, думаю, между представителями правительств двух стран", - заключил он.

Нетаньяху находится на Украине с двухдневным визитом. Накануне глава израильского правительства провел ряд мероприятий с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги
УкраинаИзраильГройсман, Владимир БорисовичНетаньяху, БиньяминЗеленский, Владимир Александрович
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