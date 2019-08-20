Премьер Афганистана попросил Россию поддержать мирный процесс в стране

ТАСС, 20 августа. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла обратился к России с просьбой поддержать мирный процесс и стремление афганского правительства к восстановлению стабильности в стране. Об этом глава афганского кабинета министров написал во вторник на своей странице в Twitter после встречи в Кабуле с послом РФ в Афганистане Александром Мантыцким.

"Я попросил Россию о полной поддержке мира и стабильности в Афганистане", - указал Абдулла Абдулла. Он также сообщил, что в ходе встречи с российским послом были обсуждены "двусторонние отношения, мирный процесс и предстоящие президентские выборы в Афганистане".

Выборы главы Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года. Дата их проведения переносилась уже несколько раз. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля этого года. Глава государства в этой стране избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на пять лет и может быть переизбран на второй срок.