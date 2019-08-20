Секретарь Совбеза Ирана назвал ошибкой участие Тегерана в СВПД

ТЕГЕРАН, 20 августа. /ТАСС/. Тегеран не должен был идти на подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в опубликованном во вторник интервью телеканалу NBC.

Шамхани отметил, что "в Иране есть люди, которые считают, что подписание СВПД в 2015 году было ошибкой". На вопрос журналиста, является ли секретарь Совбеза сторонником этой точки зрения, Шамхани ответил утвердительно. "Да. Я просто следую точке зрения населения Ирана", - подчеркнул он.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.