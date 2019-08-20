Гройсман заявил о тесном сотрудничестве с Израилем и установлении "экономического безвиза"

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Украина и Израиль имеют возможности активно развивать свои двусторонние отношения в различных сферах экономики. Об этом во вторник заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в Киеве.

"Это его [Нетаньяху] первый за 20 лет визит. Когда мы только что провели встречу, премьер сказал, что теперь таких визитов будет больше и они будут происходить чаще, поэтому искренне гордимся этим", - отметил Гройсман.

По мнению премьер-министра Украины, сотрудничество с Израилем возможно по целому ряду отраслей экономики. "Мы можем увеличивать наш товарооборот, мы нужны друг другу. Наша синергия усилий может обеспечить нам мировое лидерство. Агропромышленный сектор, энергетика, машиностроение, инновации - это все то, где мы можем совместно, используя опыт, который есть у Израиля, быть сильнее", - уверен глава кабмина.

Он напомнил, что правительства двух стран "финализировали" зону свободной торговли, назвав это "экономическим безвизом". Гройсман добавил, что "уже сейчас возможно расширять зону свободной торговли, в том числе и на услуги, обеспечивать механизмы совместного инвестирования".

В свою очередь Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "хочет, безусловно, увеличить сотрудничество" с Украиной. "Давайте сделаем шире зону свободной торговли..., давайте работать над совместными предприятиями", - предложил он, добавив, что израильские "предприниматели будут встречаться с украинскими и это лучшее сотрудничество, которое может быть для Украины".