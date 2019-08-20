"Дипломатия с теплым рукопожатием". Французские СМИ — о встрече Путина и Макрона

Le Monde : В Брегансоне Макрон протянул руку России, назвав ее европейской. Глава государства оказал Путину сердечный прием, но моменты напряженности между двумя странами остаются многочисленными — от Сирии до Украины.

Макрон сообщил, что приедет в Москву в мае 2020 года на 75-ю годовщину Победы над нацистской Германией. Путин ответил выражением признательности. Русские придают очень большое значение этим торжествам, которые были бойкотированы западными странами с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Les Echos : Елисейский дворец стремился обеспечить динамику потепления в отношениях с Москвой, и это сделано. Владимир Путин приехал в Брегансон на двустороннюю встречу с Макроном непосредственно в канун совещания "семерки" в Биаррице. Оба президента не скупились на проявление жестов доброй воли, чтобы снизить напряженность в отношениях России и ЕС, в частности, по Украине, но не отказывались от споров по Сирии и правам человека.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона в форте Брегансон стали одной из главных тем для журналистов Франции. ТАСС отобрал ключевые комментарии СМИ об этой встрече.

Пригласив своего гостя в понедельник, 19 августа, на берег Средиземного моря, Макрон хотел подчеркнуть всю теплоту в отношении такой великой державы, как Россия, и объясниться в любви всего за неделю до открытия саммита "семерки", из состава участников которой она исключена. И какое имеет значение то, что результаты еще не столь очевидны.

Глава государства всегда рассматривал Путина как особого гостя. В этом отношении хозяин Елисейского дворца стремится быть на высоте "долговременной перспективы, которую подсказывает общая история двух стран". По этой причине он принимал своего коллегу в 2017 году в великолепных интерьерах версальских залов, а Путин пригласил его на торжества 9 мая.

Обмен мнениями говорит о том, что моменты напряженности остаются многочисленными в отношениях двух стран... Единственно различимый прогресс может касаться Украины. Окончание конфликта на востоке Украины облегчило бы возвращение России в "семерку", из которой она была исключена в 2014 году.

L'Opinion: У России Путина находится ряд ключей к военным и экономическим конфликтам. Снова ввести ее в игру недостаточно, но это, бесспорно, необходимое условие.

Midi Libre: По Сирии, вопросам демократии, манифестациям каждый отправил назад брошенный ему мяч. "Желтые жилеты" против московских оппозиционеров: Макрон и Путин противопоставляли друг другу право, которое является универсальным только в зависимости от принятой точки зрения. Поэтому это скорее объективный альянс, чтобы оппонировать Дональду Трампу. Для Путина — вернуться на международную сцену в канун совещания "семерки", для Макрона — предстать в качестве непререкаемого европейского лидера, способного открыть пространство сотрудничества.

L'Union: Дипломатия с теплым рукопожатием и тщательно сформулированными высказываниями должна производить успокаивающий эффект. Встреча Макрона и Путина не является исключением. Все важное происходит вдали от микрофонов и объективов фотоаппаратов, когда двери закрыты. Работы над солидными двусторонними отношениями отнюдь не достаточно, но это необходимо, учитывая, что отношения между ЕС и великим соседом на востоке деградировали. Это поддерживает климат холодной войны, далекий от интересов двух экономических пространств к взаимным обменам.

Le Figarо: Большие прорывы не предполагались по международным кризисам, но основа для этого в Брегансоне заложена. Что касается украинского урегулирования, являющегося условием для возвращения России в Группу восьми, то, как напомнил Макрон, оба лидера говорили о проведении нового саммита в "нормандском формате" в ближайшее время. Такой, по крайней мере, является цель Макрона, занятого поисками новой динамики по этой проблеме и указывающего на подлинные перемены, которые воплощает позиция нового президента Украины Владимира Зеленского. Более сдержанный российский президент тем не менее считает, что в украинском досье есть вещи, заслуживающие обсуждения, и говорит о некотором оптимизме.

Оба собеседника были едины в том, что проведение встречи в "нормандском формате" должно предполагать результаты. По Сирии, напротив, они остались при своих позициях. Французский президент требовал прекращения огня в сражениях в Идлибе, тогда как его российский коллега, союзник Дамаска, непоколебимо заверял, что Россия будет до конца привержена борьбе с терроризмом.