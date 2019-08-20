МИД Китая: односторонние испытания ракет США приведут к глобальной гонке вооружений

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Односторонние действия США по испытанию крылатых ракет наземного базирования приведут к всемирной гонке вооружений и негативно отразятся на глобальной стабильности. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Подобные действия свидетельствуют о стремлении Вашингтона… в одностороннем порядке обеспечить себе военное превосходство, - отметил он на регулярном брифинге. - Это приведет к очередному всплеску гонки вооружений, эскалации вооруженного противостояния в мире и крайне негативно отразится на региональной и глобальной безопасности".

В понедельник Пентагон сообщил, что США впервые после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности испытали крылатую ракету наземного базирования на дальность более 500 км, что запрещалось этим соглашением.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во вторник выразил сожаление в связи с испытанием США впервые после выхода из ДРСМД крылатой ракеты с дальностью, запрещенной этим договором. Рябков подчеркнул, что Россия не поддастся на провокации США и продолжит придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности.