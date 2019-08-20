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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Совбез Ирана: в противостоянии США Тегеран готов использовать методы опосредованной войны

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что Тегерану не стоило подписывать соглашение, касающееся ядерной программы Ирана

ТАСС, 20 августа. Тегеран готов прибегнуть к методам опосредованной войны (proxy war) в противостоянии США. Об этом заявил во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу NBC.

"В случае войны США, как и их региональные союзники, окажутся в ужасной ситуации. Иран располагает значительным набором инструментов [для противодействия США], в том числе методами прокси-войны", - подчеркнул он. Шамхани при этом назвал США "агрессором и основным источником напряженности в регионе" и призвал Вашингтон "действовать мудро" в отношении Ирана.

"Цель развернутой США санкционной кампании не в том, чтобы наладить переговорный процесс, а в том, чтобы заставить Иран капитулировать. Пока США придерживаются подобного подхода, Иран не пойдет на переговоры. Мы продолжим противостоять санкционной политике. Без сомнения, с нашей стороны последуют новые решительные шаги", - добавил Шамхани.

Он также указал на то, что Тегерану не следовало подписывать соглашение, касающееся Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "В настоящее время многие в Иране придерживаются подобной точки зрения <...> Я разделяю мнение иранского народа", - заявил Шамхани.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

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СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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