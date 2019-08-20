Совбез Ирана: в противостоянии США Тегеран готов использовать методы опосредованной войны

ТАСС, 20 августа. Тегеран готов прибегнуть к методам опосредованной войны (proxy war) в противостоянии США. Об этом заявил во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу NBC.

"В случае войны США, как и их региональные союзники, окажутся в ужасной ситуации. Иран располагает значительным набором инструментов [для противодействия США], в том числе методами прокси-войны", - подчеркнул он. Шамхани при этом назвал США "агрессором и основным источником напряженности в регионе" и призвал Вашингтон "действовать мудро" в отношении Ирана.

"Цель развернутой США санкционной кампании не в том, чтобы наладить переговорный процесс, а в том, чтобы заставить Иран капитулировать. Пока США придерживаются подобного подхода, Иран не пойдет на переговоры. Мы продолжим противостоять санкционной политике. Без сомнения, с нашей стороны последуют новые решительные шаги", - добавил Шамхани.

Он также указал на то, что Тегерану не следовало подписывать соглашение, касающееся Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "В настоящее время многие в Иране придерживаются подобной точки зрения <...> Я разделяю мнение иранского народа", - заявил Шамхани.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.