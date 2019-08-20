Глава парламента Молдавии высказалась за укрепление стратегического партнерства с Россией

КИШИНЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный высказалась за укрепление стратегического партнерства с Россией. Об этом говорилось на ее встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым во вторник.

"Обменялись мнениями об укреплении молдавско-российского сотрудничества, а также об активизации взаимоотношений на уровне парламентов. Подтвердила позицию законодательного органа Республики Молдова о необходимости укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией", - написала Гречаный на своей странице в Facebook после встречи.