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Глава парламента Молдавии высказалась за укрепление стратегического партнерства с Россией

Зинаида Гречаный также заявила, что обсудила с послом РФ активизацию взаимоотношений на уровне парламентов

КИШИНЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный высказалась за укрепление стратегического партнерства с Россией. Об этом говорилось на ее встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым во вторник.

"Обменялись мнениями об укреплении молдавско-российского сотрудничества, а также об активизации взаимоотношений на уровне парламентов. Подтвердила позицию законодательного органа Республики Молдова о необходимости укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией", - написала Гречаный на своей странице в Facebook после встречи.

В начале июня в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из поддерживающей президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum ("Сейчас"). Они договорились выступить против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк.

В период правления демократов отношения Молдавии и России охладели и были фактически заморожены на уровне парламента и правительства.

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