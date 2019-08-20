Суд Киева перенес рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского на неопределенный срок

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева перенес заседание по жалобе защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в связи с болезнью судьи. Об этом во вторник заявила представитель суда журналистам.

"К сожалению, судебное заседание сегодня не состоится, поскольку судья находится на больничном", - сказала она, добавив, что о дате следующего заседания будет сообщено позже.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский, комментируя перенос заседания, отметил, что с пониманием относится к ситуации, но при этом выразил надежду на то, что "рассмотрение апелляции состоится до заседания Подольского районного суда Киева, в котором рассматривается дело Вышинского". Защитник подчеркнул, что "существуют все основания для отмены продления ареста".

Подольский районный суд Киева 19 июля продлил арест Вышинского на очередные 60 дней - до 19 сентября этого года. Защита тогда ходатайствовала об освобождении Вышинского из-под стражи под личное обязательство, в том числе и с ношением электронного браслета. Однако суд принял сторону обвинения, которая мотивировала просьбу продлить содержание под стражей тем, что обвиняемый "может скрываться от органов следствия". Следующее заседание по делу журналиста назначено на 15:00 16 сентября.

Защита Вышинского обжаловала продление его ареста. 13 августа Киевский апелляционный суд перенес заседание по жалобе адвокатов на 20 августа из-за отсутствия защитников журналиста, занятых в других уголовных делах.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Вышинского 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.