Президент Финляндии допустил, что обсудит на встрече с Путиным протесты в Москве

ХЕЛЬСИНКИ, 20 августа. /ТАСС/. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Сауди Ниинистё на встрече в Хельсинки в среду могут коснуться темы массовых акций протеста в Москве. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции финский лидер.

"Это только что обсуждали Путин и президент Макрон во Франции. Да, вероятно, мы тоже об этом поговорим", - сказал он.

"Самым важным, по моему мнению, на этой встрече будет попытаться максимально прояснить, что Россия думает о тенденциях в мире и в геополитике. Главная цель - обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно также и потому, что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", - отметил Ниинистё.

Финский лидер подчеркнул также, что в отношениях Финляндии и России "нет никаких особых проблем". "Ничего значительного не произошло и не происходит в двусторонних отношениях", - указал он.

Он добавил также, что на встрече с Путиным могут обсуждаться визы, в том числе введение электронных виз для посещения отдельных регионов РФ.