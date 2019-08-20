Президент Сирии оценил как позитивное развитие ситуации вокруг Хан-Шейхуна

ТАСС, 20 августа. Президент Сирии Башар Асад оценивает позитивно развитие ситуации вокруг города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации "Боевое братство" по итогам встречи ее сопредседателя Дмитрия Саблина с главой Сирии.

"Асад сказал, что с его последней встречи с Саблиным произошли позитивные изменения в военно-политической ситуации. Сирийская армия продвигается к стратегическому городу Хан-Шейхуну, уже в непосредственной близости от него находятся сирийские войска, и боевики бегут в сторону Турции. Очень позитивное развитие ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как сообщил во вторник телеканал Al-Mayadeen, формирования вооруженной оппозиции начали вывод своих сил из осажденного сирийской армией Хан-Шейхуна. По его информации, боевики начали покидать свои позиции после того, сирийской армии удалось занять высоты Теллет-Нимр, господствующие над городом и перекрыть огнем линии снабжения противника, идущие по шоссе Хама - Алеппо. Ранее сирийские ВВС и артиллерия нанесли интенсивные удары по бандформированиям в Хан-Шейхуне и окрестных населенных пунктах Ракая, Кафр-Сиджна и Шейх-Мустафа.

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