Украина и Турция намерены вместе создавать ударный БПЛА нового поколения

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нового поколения Akinci станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкой фирмой Baykar Defence. Об этом во вторник сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".

"Проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции", - отметил генеральный директор концерна Павел Букин.

По информации "Укроборонпрома", ударный БПЛА нового поколения разрабатывают в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века. Одним из главных его преимуществ, как уточнили в концерне, станет возможность наносить высокоточные удары боеприпасами, которые уже используют на обычных самолетах.

Akinci относится к классу тяжелых беспилотников, оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Заявлено, что беспилотник способен нести более тонны бомбовой нагрузки и находиться в полете до 24 часов. Кроме того, он получит тепловизор и радар с активной фазированной антенной решеткой.

Ранее в официальных заявлениях турецкой стороны отмечалось, что поставки беспилотника начнутся в 2021 году. Предполагается, что в рамках программы Akinci будут отработаны технологии, которые проложат путь для разработки в Турции беспилотного самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа во время визита в Турцию посетил производство беспилотных летательных систем Baykar.